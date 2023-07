Dánsko zvažuje zákaz pálení svatých textů na demonstracích

Protesty, během kterých se svaté texty pálí, hrají podle dánské vlády do karet extremistům. Představitelé země zkoumají možnost, jak zasahovat v situacích, kdy jsou uráženy jiné země, kultury či náboženství a kde by to mohlo mít významné negativní důsledky pro Dánsko, v neposlední řadě s ohledem na bezpečnost.