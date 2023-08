Další konference o míru na Ukrajině by měla být v září

Borell podle Politica o připravované konferenci zmínil v pondělí při tiskovém brífinku ve španělském městě Santander. Mluvil o tom, že by měla navázat na jednání na úrovni bezpečnostních poradců, které se uskutečnilo na začátku srpna v saudskoarabské Džiddě.

Do Džiddy přijely krom zástupců západních zemí také delegace ze spíš neutrálních zemí nebo potenciálních ruských spojenců, jako je Čína. Cílem bylo vytvořit širokou koalici, která bude při budoucích vyjednávání o míru stát za Ukrajinou.

„Pouze Rusko to může zastavit, Rusko to začalo a Rusko to musí ukončit,“ prohlásil v pondělí Borrell.