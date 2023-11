Cizinci v Rusku mají slíbit loajalitu vůči Moskvě

Všichni cizinci by měli při vstupu do Ruska podpisem stvrzovat loajalitu vůči Moskvě, navrhuje tamní ministerstvo vnitra. O návrhu zákona informovala agentura TASS s tím, že „dohoda o loajalitě“ by podle představ ministerstva měla obsahovat nejen zákaz jakékoliv kritiky ruských úřadů, ale obsahovala by i řadu dalších omezení „za účelem ochrany národních zájmů Ruské federace“.

Foto: Profimedia.cz Ruští celníci na archivním snímku. Ilustrační foto

Článek Cizinci pobývající v Rusku by měli výslovně zakázáno nejen „bránit činnosti orgánů veřejné moci Ruské federace“, ale ani by nesměli „jakoukoli formou diskreditovat zahraniční a domácí státní politiku Ruské federace, veřejné orgány a jejich úředníky“, referoval TASS. Občané cizích zemí by také museli slíbit, že nebudou „popírat tradiční rodinné hodnoty a překrucovat historickou pravdu o příspěvku sovětského lidu k vítězství nad fašismem“. Rusko chce „kontrolovaný“ pobyt nelegálních migrantů. Žádné svatby, bankovní účty a řidičáky Иностранных граждан в России обяжут подтвердить свою лояльность https://t.co/ql1GFvfJnG pic.twitter.com/26EeSJ44ca — TourDom.ru (@tourdomru) November 29, 2023 První z těchto omezení je zřejmě odkaz na dříve schválený ruský zákon zakazující „netradiční sexuální vztahy“, který je ruskými úřady používán coby nástroj tlaku na tamní LGBT komunitu. Druhé omezení pak zjevně odkazuje na události druhé světové války, které ale i nejvyšší ruští představitelé někdy vykládají poměrně svérázným způsobem. Ruský prezident Vladimir Putin například takto hájil invazi do Polska v roce 1939, kterou Sovětský svaz podnikl v součinnosti s nacistickým Německem po podpisu paktu Molotov-Ribbentrop. „Zjevně nebyla jiná alternativa,“ psal mimo jiné šéf Kremlu s tím, že Moskva byla k akci dotlačena až nečinností západních zemí. Cizinci by také podle návrhu museli slíbit, že „nebudou projevovat neúctu k rozmanitosti regionálních a etnokulturních způsobů života ruského obyvatelstva, tradičním ruským duchovním a morálním hodnotám“ a že nebudou „zneužívat práva na informace“. Valentina Kazaková, která vede migrační oddělení ministerstva vnitra, agentuře TASS řekla, že návrh bude brzy poslán do dolní komory Státní dumy. Deník Kommersant připomněl, že s tímto nápadem ruské ministerstvo vnitra koketovalo už v roce 2021, tehdy však myšlenka nedospěla do podoby návrhu zákona, který putoval do Státní Dumy. Finsko kompletně uzavře hranice s Ruskem