Čeští vojáci na cvičení NATO na Sardinii skákali z transportního letadla, Novinky byly u toho

Cílem cvičení bylo prověřit schopnosti jednotek rychlého nasazení Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), které představují hrot sil NATO Response Force, a ukázat, že NATO je připravené.

„Toto cvičení je unikátní příležitost k výcviku sil rychlé reakce VTJF,“ řekl velitel pozemních sil VTJF brigádní generál Alexander Krone. Zdůraznil, že nešlo jen o samotné cvičení na Sardinii, ale o prověrku různých aspektů sil rychlé reakce od přesunu po silnici a železnici do přístavu, přes nalodění a vylodění i letecký transport, protože se jednotky přesouvaly ze severu Evropy, z Norska, Německa a Lotyšska, ale také z Belgie a Nizozemska či Lucemburska. Vyzdvihl, že celá VJTF může být nasazena do týdne a první jednotky do dvou dnů.