Brusel zvažuje regulaci vlků. Jejich počty strmě rostou, roztrhali i poníka von der Leyenové

• Aktualizováno

· Severokorejský lídr Kim Čong-un se chystá do Ruska. Ve Vladivostoku by měl se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem později v září jednat o dodávkách zbraní. S odkazem na své zdroje o tom v pátek informoval server amerického deníku The New York Times. Celý článek