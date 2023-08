Problémového vlka bude možné zastřelit. Myslivci na Královéhradecku dostali výjimku

Výjimka s plaností na deset let by umožnila odstřel problematických jedinců, přičemž zákon stanoví několik eventualit. Výslovně zmiňuje zájem ochrany volně žijících živočichů, zájem na prevenci závažných škod, zájem veřejné zdraví či bezpečnosti, případně vědecké účely.

Usmrcení vlka by mělo být krajním řešením, pokud by neúčinkovalo plašení a nepomohlo by ani uspání problematického jedince a jeho transport do jiné lokality.