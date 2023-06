Britský ministr obrany Wallace nečeká, že by se stal příštím šéfem NATO

Britský ministr obrany Ben Wallace nečeká, že by se stal příštím generálním tajemníkem Severoatlantické aliance. V rozhovoru s časopisem The Economist řekl, že „se to nestane“. Spojené státy chtějí ve funkci ještě další rok ponechat současného šéfa NATO Jense Stoltenberga, soudí Wallace.

Foto: Caroline Chia, Reuters Britský ministr obrany Ben Wallace