Harry a Meghan se zapletli do automobilové honičky s paparazzi. Trvala hodiny

„Být veřejně známou osobností znamená čelit zájmu veřejnosti, ale nemělo by tomu tak být za cenu bezpečí kohokoli,“ dodal mluvčí.

Incident se měl stát v úterý krátce poté, co se Meghan a Harry zúčastnili slavnostního předávání cen v New Yorku. Vévodkyně na něm obdržela ocenění Woman of Vision (Žena s vizí). Jednalo se o galavečer nadace, která podporuje ženy v boji za rovnoprávnost.