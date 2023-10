Austin v Bruselu oznámil další vojenskou pomoc Ukrajině za 200 milionů dolarů

„Priority jsou dané: systémy protivzdušné obrany, obranný štít. To nejsou jen slova, ale konkrétní věci. A my je naléhavě potřebujeme v konkrétních zeměpisných bodech našeho státu, abychom ochránili energetickou soustavu, lidi, obilí a trasy jeho dodávek do Afriky, Asie, do světa,“ citoval Zelenského list Ukrajinska pravda.