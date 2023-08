Dělají to stejně. Radní za německou AfD přirovnala stranu k NSDAP v roce 1933 a odešla

„Musím to říci jasně: Kdo mlčí, ten souhlasí (…) Funguje to přesně jako v roce 1933. Nerespektují právní stát, využívají frustrace lidí. Právě tak se NSDAP stala velkou,“ popsala Freia Lippoldová-Eggenová, dnes již bývalá radní za Alternativu pro Německo v bavorském Bad Kissingenu, způsob práce krajně pravicové strany. A ohlásila vystoupení z AfD.

Na otázku, zda by podle jejího názoru měla být AfD zakázána, politička odpověděla: „Pokud to takhle půjde dál, byla bych pro (…) Doufám, že stranu opustí více slušných lidí. Neměli by se schovávat za to, že ‚nic nevěděli‘“.