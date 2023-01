Dvě třináctileté v Německu málem umlátily o rok starší dívku. Drsné video se šíří na sítích

Oběť kopou do obličeje a hlavy, i když bezvládně leží na zemi. Ten, kdo pozorně sleduje video, napočítá šest kopů plnou silou do hlavy. Šokující je nejen brutalita útoku, ale také to, že napadené nikdo z lidí nepomůže, nikdo nevolá policii. Mladí hororovou scénu nejen sledují, ale hlavně filmují a video hned zveřejňují na internetu.

Ze statistik Spolkového kriminálního úřadu vyplývá, že v roce 2021 spáchali mladí lidé ve věku 14 až 18 let v Německu o pět procent méně trestných činů. Statistici naopak zaznamenali růst trestné činnosti, a to o 9,7 procenta u dětí (do 14 let).