Do Turecka se po šoku vrací naděje

„Nejvíc se soustředíme na děti, starají se o ně specialisté a proškolení asistenti. Dospělým obětem pomáháme porozumět, co se stalo, jak s nastalou situací pracovat, žít dál. Vysvětlujeme, že se do neštěstí nedostali vlastní vinou. Přírodní katastrofu není možné ovlivnit, prostě se stane,“ říká psycholog Emre Ozdil z ministerstva pro rodinu s tím, že časem by měli lidé přejít z dočasného ubytování do nového domu.