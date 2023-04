Čína pootevřela dveře turistům. Nebude vyžadovat PCR test, jen antigenní

Lidé cestující do Číny se od soboty nebudou muset při vstupu na její území prokazovat negativním PCR testem na covid. Podle listu The New York Times nově bude stačit negativní antigenní test provedený nejvýše 48 hodin před nástupem do letadla.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Testování na koronavirus v čínské provincii Che-nan v prosinci 2022

„Letecké společnosti nebudou také před nástupem na palubu kontrolovat výsledky testů," dodala Mao Ning, mluvčí čínského ministerstva zahraničí. Čína, která jako první zaznamenala existenci SARS-CoV-2, během koronavirové pandemie zavedla nejpřísnější opatření, aby zabránila šíření covidu-19. „Politika nulové tolerance" zahrnovala rozsáhlé uzávěry či obří testovací vlny. Po rozsáhlých protestech, které jsou v Číně jinak poměrně neobvyklé, a kvůli propadu ekonomiky vláda loni v prosinci od restrikcí ustoupila. Peking prohlásil, že je otevřený světu a snažil se přilákat zejména zahraniční obchodníky. Zaznamenal však dramatický nárůst nakažených. Podle odhadů čínské Národní zdravotnické komise se každý prosincový týden nakazilo asi 37 milionů lidí, během prvních 20 prosincových dní téměř 250 milionů. Na to mnohé země včetně Česka reagovaly nejrůznějšími omezeními pro lidi cestující z Číny, přičemž povinný negativní PCR test se opět stal rutinou. Vydávání turistických víz do Číny bylo podle The New York Times obnoveno až minulý měsíc. Cestování také brání vyšponované ceny letenek, které často stojí tisíce dolarů. Washington a Peking navíc nezrušily limity, které na spoje mezi oběma zeměmi uvalily.