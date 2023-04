Česká jednotka překvapila spojence z NATO. Na lotyšskou základnu přivezla unikátní vrhač min

Základna v Adaži leží asi 270 kilometrů od hranic s Ruskem. Pokud by nepřítel zaútočil zde, vojáci jsou na to podle Melcra připraveni. „To bylo námětem našeho posledního cvičení. Naším úkolem by bylo zdržení nepřátelských sil v postupu do té doby, než NATO aktivuje síly rychlé reakce,“ uvedl. Ke zdržení by využili právě minové vrhače.