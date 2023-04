Lotyšsko po 16 letech obnovuje povinnou vojnu

Ačkoli povinná služba začne 1. ledna 2024, už od července 2023 bude možné podstoupit ji dobrovolně. Roční výcvik se v takovém případě může týkat mužů i žen ve věku od 18 do 27 let. Ti navíc budou mít nárok na finanční náhradu za výkon služby (výši náhrady i její výplatu stanoví vláda), a navíc dostanou za službu 1100 eur (necelých 26 tisíc korun), a to ať už se v armádě následně rozhodnou zůstat, nebo skončí jako rezervisté.