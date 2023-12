Změňte kurz, nařídili húsíjští piráti posádce nákladní lodi v Rudém moři

Raketa dopadla do vody poblíž kontejnerové lodi Maersk Gibraltar plující úžinou Báb al-Mandab u Jemenu, informoval web The Times of Israel. Posádka plavidla podle listu The Jerusalem Post vzápětí dostala pokyn změnit kurz a odplout do Jemenu. Rozkaz vydala skupina, která se ohlašuje jako „jemenské námořnictvo“. Loď ale pokračovala v cestě do Saúdské Arábie.

Foto: ship.-brooker Norský tanker Strinda, na nějž Húsíové zaútočili počátkem prosince