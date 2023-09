Ženám v Íránu bude za porušení pravidel oblékání hrozit až desetileté vězení

• Aktualizováno

· Na pražském letišti Václava Havla ve středu v podvečer nouzově přistálo letadlo. Novinkám to potvrdila mluvčí letiště Klára Divíšková. Šlo o letoun, který vystartoval v podvečer z Prahy do Paříže. Pak se opět vrátil do Prahy. Celý článek