Svědectví ze zajetí Hamásem: Jako holokaust, dny tam trvají věčnost

Sedmasedmdesátiletá Mosesová z kibucu Nir Oz se vrátila domů po 49 dnech v zajetí. „Tu sobotu mě odvedli do tunelu,“ uvedla. „V noci používám dýchací přístroj a vzala jsem si ho s sebou, abych mohla spát,“ dodala. „Únosce se na mě rozzlobil a přístroj mi vzal, i když jsem mu řekla: ‚Je to můj kyslík.‘ Byla to velmi těžká chvíle,“ vyprávěla Mosesová s tím, že se ho snažila arabsky přesvědčit, aby jí ho vrátil. Marně.