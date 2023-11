Příměří začne platit ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne. Přidá se i Hizballáh

„Přípravné“ procedury na předání unesených lidí by měly začít v pět hodin ráno (4:00 SEČ). Podle listu The Jerusalem Post jim předcházela cesta šéfa izraelské tajné služby Mossad Davida Barneyho do Kataru, kde dostal seznam rukojmích, které Hamás propustí. Izraelské ministerstvo spravedlnosti na oplátku už vypracovalo seznam 300 palestinských vězňů na výměnu za rukojmí. Jde o ženy a nezletilé.