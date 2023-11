Příměří vyjednává osobně strůjce útoku ze 7. října

Jahjá Sinvár, který strávil 22 let v izraelském vězení, převzal kontrolu nad dohodou a udržuje kontakt s katarskými zprostředkovateli, napsal list The Telegraph .

Izraelští představitelé obrany sdělili deníku Ha'arec, že je znepokojuje, že Sinvár je po událostech ze 7. října „stále ještě v euforii“ a drží se tvrdých vyjednávacích pozic. Dodali, že dohoda by měla být urychleně uzavřena pro případ, že by Sinvár v případě eskalace války přerušil komunikaci.

Americký zpravodajský web Axios uvedl, že Sinvár se skutečně dočasně přestal angažovat ve vyjednávání poté, co izraelská armáda minulý týden bombardovala nemocnici Aš-Šifá.

Podle předpokládaných podmínek dohody by Izrael za propuštění zajatců souhlasil s příměřím v délce až pěti dnů, zatímco Hamás by se navíc snažil najít zajatce držené jinými palestinskými skupinami.

Sinvár požaduje, aby Izrael během příměří zastavil letecký dohled nad Gazou, aby se operativci Hamásu mohli pohybovat, aniž by byli špehováni.

Izrael ani Katar nepotvrdily, že by se Sinvárem, který se ve vězení naučil výborně hebrejsky, hovořily.

Geršon Baskin, izraelský vyjednavač, který v roce 2011 pomohl zajistit propuštění vojína Gilada Šalita výměnou za více než 1 000 palestinských vězňů včetně Sinvára, řekl, že je skeptický k tomu, že by Sinvár osobně vyjednával, a to kvůli bezpečnostním důsledkům.

„Je to pro něj příliš nebezpečné. Je velmi nepravděpodobné, že by jednal přímo s Izraelem nebo že by Izrael jednal přímo s ním,“ řekl.