Po pirátském únosu lodi zvažují Američané zásah proti jemenským Húsíům

USA mohou podle listu The Guardian také přistoupit k aktivaci Kombinovaných námořních sil, které by doprovázely obchodní lodě na jejich plavbách nebezpečným územím. List bez uvedení zdroje uvádí i možnost útoku na základny Húsíů u jemenského hlavního města Saná, pokud nepropustí unesenou loď s posádkou.

Po únosu lodi Húsíové upozornili, že zasáhnou i proti lodím, které budou Izraelci vlastněné lodě u Hormuzského průlivu chránit. V pondělí velitel pobřežních sil Húsíů Muhammad Kádir varoval „před jakýmkoli zahraničním vměšováním do teritoriálních vod Jemenu“. Podle něj by každý podobný krok vyvolal adekvátní reakci.

Rijád by rád oddělil jednání o míru v Jemenu, kde se vojensky angažuje na straně legálně zvolené sunnitské vlády bojující s Húsíi, od jejich zapojení do útoků na Izrael. Pokud by však Washington a Londýn označily Húsíe za teroristickou organizaci, ohrozilo by to dohodu