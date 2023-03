Nálety před dvaceti lety předznamenaly invazi do Iráku. Vítězství zhořklo

O strategický most, který tvrdě bránila irácká armáda a milice, se bojovalo 36 hodin. Jeho dobytí odřízlo Iráčany ve městě od severu. Na jihu zaútočila při průzkumu bojem 101. vzdušná výsadková divize, do centra Nadžáfu pronikla 1. dubna.

To už byl u moci nový americký prezident Barack Obama, který sliboval, že američtí vojáci se stáhnou, invazi do Iráku považoval za chybu, neboť za klíčové bojiště ve válce prot terorismu považoval Afghánistán. Oznámil, že většina ze 142 tisíc amerických vojáků z Iráku odejde do srpna 2010, zbytek pak do konce roku následujícího. Poslední odešli bez velké slávy 15. prosince 2011.