Izraelci mají jasno: Odpovědnost za masakr nese Netanjahuova vláda

Čtyři z pěti židovských obyvatel Izraele jsou přesvědčeni, že za masovou infiltraci Hamásu do Izraele a následný masakr je zodpovědná vláda premiéra Benjamina Netanjahua. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění Centra Dialog, z jehož čtvrtečních výsledků cituje list The Jerusalem Post (JP).

Foto: Profimedia.cz Pohřeb dvou zabitých Izraelců, kteří se v sobotu účastnili hudebního festivalu u Pásma Gazy.