Erdogan: Na Kurdy v Iráku a v Sýrii budeme útočit dál, Netanjahu je jako Hitler

Teroristickými organizacemi Ankara obvykle myslí Stranu kurdských pracujících (PKK) či milice YPG, které v Sýrii bojovaly proti teroristické organizaci Islámský stát (IS).

„Erdogan páchá genocidu na Kurdech, překonal světový rekord v zavírání novinářů kritických k vládě do vězení. Je tím posledním, kdo nám může dávat lekce z morálky,“ reagoval Netanjahu podle serveru The Times of Israel.