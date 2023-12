Boj s terorismem neznamená, že srovnáte Gazu se zemí, vzkazuje Macron Izraeli

„Nesmíme si nechat vnutit myšlenku, že boj proti terorismu znamená srovnat Pásmo Gazy ze zemí či útočit na civilní obyvatelstvo bez rozdílu,“ okomentoval podle listu The Guardian francouzský prezident Emmanuel Macron izraelské vojenské akce v Pásmu Gazy v interview pro televizi France 5.

Podle Macrona má sice Izrael právo na obranu, nicméně izraelské akce v Gaze jsou „nepřiměřené“ s tím, že „všechny lidské životy váží stejně a musíme je chránit“. Cílem by podle měj mělo být příměří, které by umožnilo přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy.