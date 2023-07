Biden varuje Izrael: Neoslabujte demokracii, jinak jsou naše vztahy v ohrožení

„Americko-izraelské vztahy by mohly utrpět nenapravitelné škody (…) Podmínkou jejich pokračování v současné podobě je, aby obě země sdílely stejné demokratické hodnoty,“ zní klíčová pasáž z rozhovoru, který americký prezident Joe Biden v úterý poskytl elitnímu komentátorovi listu The New York Times (NYT) Thomasu Friedmanovi krátce po jednání s izraelským prezidentem Herzogem v Bílém domě.