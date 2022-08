Archeologové věří, že našli rodiště svatého Petra

„Vykopávky měly mimo jiné ověřit, zda tu máme vrstvu ­z 1. století, která nám umožní navrhnout lepšího kandidáta na určení biblické Betsaidy. Našli jsme nejen důležité pozůstatky z tohoto období, ale také významný kostel a klášter kolem něj,“ sdělil podle listu The Times of Israel Mordechaj Aviam, jeden z vedoucích výzkumu v el-Aradž.

Notley a Aviam podle deníku The Daily Mail soudí, že zkoumají chrám, o němž mluví svatý Willibald, biskup z bavorského Eichstättu, který tato místa navštívil roku 724. „A odtud (jsme) šli do Betsaidy, Petrova a Ondřejova bydliště, kde je nyní v místech jejich domu kostel,“ píše světec ve své zprávě staré skoro 1300 let. Pokud je Notleyova a Aviamova domněnka správná, měla by se v kostele dochovat i nějaká zmínka o Petrově bratru – svatém Ondřeji. Právě po ní archeologové nyní pátrají.