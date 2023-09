Zelenskyj se do Kongresu nevrací pro potlesk. Republikáni chtějí, aby skládal účty

„Zelenského zvolili do Kongresu? Nebo je to náš prezident? Nemyslím, že bych (vůči němu) měl nějaký závazek. A myslím, že pro něj budu mít pár otázek. (Například) Kde je odpovědnost za peníze, které jsme již utratili? Jaký je plán vítězství? Myslím, že to chce americká veřejnost vědět,“ řekl šéf Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy stanici ABC News .

„Podívejte se, co Rusko udělalo – ta invaze je špatná. Je to zvěrstvo a my to chceme pomoci ukončit. Také jsem (ale) od začátku říkal, že bez ohledu na to, o co se jedná, chci odpovědný dohled nad tím, za co jsou utráceny peníze tvrdě pracujících daňových poplatníků. Chci vítězný plán. Takže – budu naslouchat americké veřejnosti. Budu sledovat, co se děje v Kongresu, ale budu mít otázky na prezidenta Zelenského,“ uzavřel McCarthy.