V USA stále více řeší stáří politiků. Kongresman má jasno: Biden ne, mládí vpřed

Potvrdil, že zvažuje, že vyzve Joea Bidena (81) k boji o stranickou nominaci do Bílého domu poté, co opakovaně tvrdil, že prezident je na druhé funkční období příliš starý.

Phillips se podle listu T he Daily Telegraph (DT) tento týden sejde se sponzory demokratů, aby s nimi probral možnost svého vstupu do volebního klání. „Při rozhodování, zda do toho jít, jsem dostal mnoho povzbuzení,“ prohlásil tento člen Sněmovny reprezentantů.

Kongresman, jehož otec padl ve Vietnamu, když mu bylo šest měsíců, před rokem poprvé otevřeně vyzval Bidena, kterému bude v příštích volbách 82 let, aby neusiloval o druhé funkční období. „Myslím, že Joe Biden sloužil naší zemi obdivuhodně, zásadově a slušně v době, kdy jsme to jistě potřebovali,“ řekl tehdy v rozhlasovém rozhovoru.

„Jsem součástí frakce tady v Kongresu, kde jsou tři vrcholní představitelé starší 80 let, kde prezidentovi bude v příštích volbách přes 80 let. Myslím si, že je čas na generační obměnu. Nestydím se říct, že věřím, že většina mých kolegů to cítí stejně,“ prohlásil nyní. „Mám za to, že by zemi prospělo, kdyby nastoupila nová generace přesvědčivých, dobře připravených a dynamických demokratů,“ zdůraznil.