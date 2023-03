V Marylandu vybuchla po nárazu cisterna. Ohnivý sloup natočila kamera

Cisterna zatím z nezjištěných důvodů narazila do stromu krátce před sobotním polednem. Výbuch a následný požár nepřežil řidič cisterny, nikdo další nebyl zraněn.

K nehodě došlo jen několik týdnů po velké ekologické havárii vlaku v Ohiu, při níž se nebezpečné chemikálie uvolnily do ovzduší i vody. Úřady proto uklidnily obyvatele, že se při sobotní havárii žádné látky nedostaly do nedaleké řeky Caroll Creek ani do odpadního systému města.