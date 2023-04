USA ztrapnil úniky dat 20letý rasistický mladík z vojenské základny

OG řekl podle zdroje listu The Washington Post ostatním členům chatovací skupiny, že pracuje na vojenské základně a že jeho práce zahrnuje nahlížení do velkého počtu utajených informací.

„Věděl, co dělá, když zveřejňoval tyto dokumenty, nebyl to náhodný únik,“ dodal osmnáctiletý člen skupiny. Dával také odkazy na torrenty. Od loňského roku OG zveřejňoval dokumenty i na kanálu, který nazval Bear vs. Pig. Podle investigativní skupiny byly většinou dokumenty ofotografované a ne oscanované.

Podle 18letého zdroje listu The Washington Post měl OG velké výhrady k vládě, zejména k silovým složkám a tajným službám, které vnímal jako represivní. Říkal, že „vláda to přehnala“.

Mladík komunikoval s OG ještě před pár dny. To podle něj působil OG „zmateně, jako člověk, který už neví, co má dělat. Byl si plně vědom toho, co se stalo, a jaké to může mít následky. Jen si nebyl jist, jak tuto situaci vyřešit.“ V posledním vzkazu na chatu napsal, aby všichni vymazali všechny informace, které by se mohly vztahovat k němu, a všechny kopie tajných dokumentů.