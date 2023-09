Třicet let ve vězení. Herec Masterson dostal trest za dvacet let stará znásilnění

Soud v Los Angeles ve čtvrtek odsoudil amerického herce Dannyho Mastersona známého z filmu Yes Man (2008) nebo seriálu Zlatá sedmdesátá (1998) na 30 let až doživotí za znásilnění dvou žen před dvaceti lety. Soudní porota složená ze sedmi žen a pěti mužů herce již dříve shledala vinným.

Soudkyně Charlaine Olmedová vynesla rozsudek nad 47letým Mastersonem poté, co si vyslechla výpovědi žen o traumatech, která prožily, a o utrpení, které jim v uplynulých letech způsobily vzpomínky.

Odsouzení na maximálních 30 let až doživotí podle agentury AP znamená, že odsouzený si o podmínečné propuštění může zažádat teprve poté, co si ve vězení odpyká 25 a půl roku. To ale neznamená, že jeho žádosti musí být vyhověno, ve vězení může zůstat po zbytek života.