Republikánským kandidátem na šéfa Sněmovny reprezentantů je Scalise

Scalise si zajistil republikánskou nominaci, když získal 113 hlasů, Jordan však dokázal přesvědčit 99 spolustraníků. Vzhledem k velmi těsné většině republikánů a nejistotě, jak se všichni zákonodárci této strany zachovají, byl výsledek otevřený, podotkl zpravodajský web The Hill .

Podotkl přitom, že McCarthy počátkem letošního roku potřeboval bezprecedentních patnáct kol hlasování, než přesvědčil dostatečný počet spolustraníků a byl konečně do čela Sněmovny zvolen.

McCarthy se stal prvním odvolaným předsedou ve více než 200 let trvajících dějinách Sněmovny reprezentantů. Hledání jeho nástupce probíhá v momentě, kdy je stále na obzoru hrozba tzv. shutdownu vlády kvůli absenci rozpočtu a kdy vláda prezidenta Joea Bidena volá po uvolnění dalších financí na podporu Ukrajiny. Výčet naléhavých otázek nyní rozšiřuje palestinský útok na Izrael, který by mohl rovněž vyžadovat intervenci Kongresu.

Ať už volba předsedy dopadne jakkoli, nic to nezmění na skutečnosti, že zbylé dvě složky zákonodárného procesu, tedy Senát a Bílý dům, kontroluje Demokratická strana, což vyvolává potřebu kompromisních řešení legislativních sporů. Nový předseda sněmovny by se tak mohl rychle dostat do stejných problémů jako jeho předchůdce.