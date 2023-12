Prestižní Pensylvánská univerzita neodsoudila výzvy k zabíjení Židů, přišla o grant 2,3 miliardy

Stevens zdůvodnil své rozhodnutí „shovívavým přístupem“ k těm, kteří vyzývali k násilí proti Židům. Podle něj by takovéto výzvy „mohly porušovat jakékoli zásady nebo pravidla zakazující šikanu nebo diskriminaci na základě náboženského vyznání včetně těch ve Stone Ridge“.

Magillová byla předvolána spolu se šéfkami Harvardu a Massachusettského technologického institutu Claudine Gayovou a Sally Kornbluthovou před sněmovní výbor pro vzdělávání kvůli antisemitským projevům studentů v kampusech. Kongresmanka Elise Stefaniková po nich chtěla jasnou odpověď, zda výzvy k zabíjení Židů porušují zákony univerzit o šikaně. Ani jedna z prezidentek neřekla jasné ano, vždy hovořily o tom, že to závisí na kontextu. Udělaly by to jen v případě, kdyby výzvy přešly v akci.