Pilot boeingu zemřel při letu do Miami. Na palubě bylo 271 cestujících

Pilot letecké společnosti Latam Airlines zemřel poté, co zkolaboval na palubě letu z floridského Miami do chilského Santiaga. Let byl kvůli tomu odkloněn na letiště v Panama City, na kterém čekající záchranáři prohlásili pilota za mrtvého. Informuje o tom britský deník The Independent.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Podle listu se pětašedesátiletý kapitán Ivan Andaur začal cítit špatně zhruba po třech hodinách letu. Poté, co pilot zkolaboval na toaletě, ho posádka okamžitě ošetřila, jak potvrdila letecká společnost. Let byl zhruba po třiceti minutách od zkolabování Andaura odkloněn na mezinárodní letiště Tocument v Panama City. Záchranáři, kteří na pilota čekali, mu už ale nedokázali pomoct a prohlásili ho za mrtvého. Stroj Boeing 787-9 Dreamliner odletěl z Miami v pondělí 14. srpna ve 22:11 místního času. V době incidentu se na palubě nacházel také náhradní pilot a první důstojník, též známý jako kopilot. „Skupina Latam Airlines uvádí, že včerejší let LA505, který byl na trase Miami-Santiago, musel přistát na mezinárodním letišti Tocumen v Panamě z důvodu zdravotní indispozice jednoho ze tří členů velitelské posádky," napsala aerolinka ve svém prohlášení. „Po přistání letadla poskytla záchranná služba pomoc při záchraně života, pilot ale bohužel zemřel," dodala společnost. „Jsme hluboce zasaženi tím, co se stalo, a vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině našeho zaměstnance. Jsme velmi vděční za jeho 25letou kariéru a cenný přínos, který se vždy vyznačoval obětavostí, profesionalitou a nasazením," uvedla dále letecká společnost, jež dodala, že během letu byly dodrženy všechny nezbytné bezpečnostní protokoly k tomu, aby došlo k záchraně pilota.