Obrana: Smlouva s USA o základně v Česku nemluví

Pobyt spojeneckých ozbrojených sil na našem území musí být samozřejmě schválen parlamentem, ale smlouvu DCA dojednáváme proto, aby byl případný pobyt dopředu připravený po technické, administrativní a logistické stránce a abychom to nemuseli řešit pokaždé znovu a narychlo. Tedy abychom byli připraveni třeba i na to, že nastane krizová situace a česká a americká vláda se dohodnou na tom, že u nás budou působit američtí vojáci.

Přípravu a schvalování smlouvy na Slovensku jsme sledovali. Pochopitelně to nemohu komentovat a nechci to srovnávat, protože podmínky a postoje lidí u nás jsou jiné než na Slovensku. Ale děláme všechno pro to, aby ta smlouva byla opravdu dobře připravená a vzájemně podrobně vyjasněná. Proto nepředpokládám, že bude nějaká interpretační doložka potřeba.

To je obecný princip, který u nás platí už dvě desetiletí, platí ve všech členských státech NATO a platí i v případě českých vojáků, kteří jsou vysláni do jiných spojeneckých zemí.

ČR je jediná země východního křídla NATO, která tuto smlouvu nemá s Američany uzavřenou. V případě Pobaltí nebo Polska nás to asi nepřekvapí, ale stejnou smlouvu mají uzavřenou také Maďaři, Bulhaři, Rumuni a nyní i Slováci. Starší členské státy mají navíc na svém území americké základny ještě z dob studené války. Pro nás je to výhoda, protože jsme se při vyjednávání s Američany mohli opřít o znění těch 24 existujících dohod a mohli jsme si vybírat taková řešení, která nám nejvíc vyhovují.

V zásadě ta naše smlouva bude plus minus stejná, jako jsou ty ostatní. Budou tam ale některé jazykové odlišnosti. Velká část vyjednávání se totiž týkala vzájemného vyjasňování, co přesně jednotlivá ustanovení pro každou stranu znamenají, abychom se v budoucnu při implementaci dohody nepřekvapovali.

Máme silné politické zadání od české vlády, abychom to dokončili k oboustranné spokojenosti co nejdřív. Počítám, že na vládu by se smlouva mohla dostat v průběhu března. Pokud ji vláda schválí, následně dojde k podpisu a poté bude předložena parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací. Nakonec je potřebný také podpis prezidenta, protože jde o smlouvu nejvyšší úrovně. Doufejme, že by to mohlo být hotové v průběhu léta letošního roku.