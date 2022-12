Nejmodernější americké strategické bombardéry nemohou létat

Probíhá vyšetřování příčiny mimořádné události, které ještě nebylo uzavřeno. „Každý incident je unikátní a my aktuálně zjišťujeme, co bylo špatně a jak můžeme omezit rizika v budoucnosti,“ řekla mluvčí 509. bombardovacího křídla Beth Del Vecchiová. Dodala, že po vyšetření příčin nouzového přistání se provoz letadel obnoví.

Uzemnění flotily 20 bombardérů, které jsou kategorie stealth, tedy obtížně detekovatelné radary, naznačuje, že šlo o závadu, a ne o chybu pilotů. Air AND Space Force Magazine upozorňuje, že stroje z devadesátých let, kdy jeden vyšel na 1,2 miliardy dolarů, mají problémy, že jsou k dispozici jen polovinu času, po kterou by byly potřeba.