Na Kubě zatkli 17 lidí kvůli verbování do ruské armády

Na Kubě bylo zatčeno 17 lidí podezřelých ze členství ve skupině pašeráků lidí lákající mladé muže do ruské armády, s níž by se měli zapojit do bojů na Ukrajině. Informovaly o tom místní úřady. Vláda v Havaně dříve tento týden uvedla, že takovou síť rozkryla a že její členové působili na Kubě i v Rusku.

Foto: Profimedia.cz Archivní foto kubánské policie