Exministr ruské regionální vlády prchl před válkou do USA. Dělá tam řidiče kamionu

Bývalý vysoký úředník ruské hierarchie Denis Šaronov utekl z Ruska do USA poté, co mu byl doručen povolávací rozkaz na Ukrajinu. Práci za volantem velkého nákladního auta si pochvaluje a říká, že je to lepší než se podílet na ilegální válce.

Foto: Profimedia.cz Takových „korábů“ brázdí americké silnice tisíce. Ilustrační snímek