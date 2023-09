Jen pár hodin do shotdownu, statisíce Američanů skončí bez výplaty

Vládě ve Spojených státech hrozí, že se od půlnoci na neděli dostane do platební neschopnosti, kdy by došlo k paralyzování federálních úřadů. Američtí zákonodárci v dolní komoře Kongresu doposud nebyli schopni schválit zákon o rozpočtu pro nadcházející fiskální rok, který začíná 1. října. V případě platební neschopnosti by došlo k uzavření federálních úřadů a institucí včetně národních parků a muzeí. Statisíce federálních zaměstnanců by se také ocitlo bez výplaty.

Foto: Ken Cedeno, Reuters Ilustrační foto