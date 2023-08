Čína je v ekonomických potížích, je to tikající časovaná bomba, varoval Biden

Je to letos už podruhé, co Biden tvrdě zkritizoval Čínu, v červnu označil čínského prezidenta Si Ťin-pchinga za diktátora. Podle Pekingu šlo o politickou provokaci. Biden to navíc řekl jen krátce poté, co americký ministr zahraničí Antony Blinkem navštívil Čínu ve snaze zlepšit vztahy s ČLR, které jsou podle jen nejhorší od roku 1979, kdy USA uznaly ČLR. Vyvolávalo to dojem dichotomie v americké politice.