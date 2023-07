Čínu sužuje nezaměstnanost mladých, chce je poslat na venkov

Čína se potýká s vysokou nezaměstnaností mladých lidí do 24 let. Řešit ji chce tak, že pošle mladé lidi do odlehlých oblastí, aby tam pracovali třeba i na farmách. Nabídku dostávají letošní absolventi. Znamená to ovšem práci za malé peníze daleko od domova a v oblastech se špatným spojením. Na druhou stranu je to jistota práce a vylepšení kádrového profilu.

Foto: Stringer ., Reuters Promoce v Číně