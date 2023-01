Bývalý finanční ředitel firmy exprezidenta Trumpa odsouzen k pěti měsícům vězení

V rámci dohody o přiznání viny soudce Juan Manuel Merchan také nařídil Weisselbergovi, který v The Trump Organization pracoval od poloviny 80. let do svého zatčení, aby zaplatil skoro dva miliony dolarů (skoro 45 miliónů korun) na daních, pokutách a úrocích. Částka byla podle AP zaplacena k 3. lednu. Po propouštění bude Weisselberg pět let v podmínce.