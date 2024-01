Biden: Trump je ochotný obětovat demokracii, jen aby se dostal k moci

Bidenův dnešní projev je z několika důvodů symbolický. Prezident ve svém rodném státě hovořil v předvečer třetího výročí násilných demonstrací 6. ledna 2021, kdy Trumpovi příznivci vtrhli do washingtonského Kapitolu ve chvíli, kdy se zákonodárci chystali potvrdit Bidenovo volební vítězství a Trumpovu porážku, kterou dodnes neuznal.

Hned v úvodu projevu Biden rovněž poukázal na symboliku parku Valley Forge, kde tisíce vojáků tehdejšího generála a budoucího prezidenta George Washingtona za cenu značných ztrát na životech přečkali zimu na přelomu let 1777 a 1778 ve válce za americkou nezávislost.

Zhruba deset měsíců před listopadovým volebním finále nicméně 81letý Biden v předvolebních průzkumech za svým 77letým rivalem zaostává v pěti ze šesti amerických států považovaných za významná volební bojiště, píše list The New York Times (NYT), a to i mezi voliči mladšími a voliči jiné než bílé pleti, kteří tvoří významnou část Bidenovy voličské základny.