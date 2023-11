Beze slova začal pálit. Studenty palestinského původu v USA kdosi postřelil

„Aniž by promluvil, vystřelil z pistole nejméně čtyři náboje,“ uvedl v prohlášení šéf místní policie Jon Murad. „Všechny tři oběti byly zasaženy, dvě do trupu a jedna do dolních končetin.“ Dva z mužů jsou ve stabilizovaném stavu, třetí utrpěl „mnohem závažnější zranění“.