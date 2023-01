Američanka zastřelila v nemocnici svého smrtelně nemocného muže

Policistům sdělila, že se svým manželem plánovali spáchat společně sebevraždu. „Zřejmě proto, že on byl smrtelně nemocný, mluvili o tom a naplánovali to před třemi týdny s tím, že pokud to bude směřovat k nejhoršímu, tak on chce, aby to ona skončila,“ řekl Jakari Young. Původně prý plánovali, že střílet bude on, jenomže mezitím příliš ochabl.