Američanka si na falešné stránce objednala nájemného vraha, aby zabil její tříleté dítě

K „rychlejšímu vyřízení poptávky“ proto poskytla fotografii syna a adresu, kde se bude v následujících dnech nacházet. Vše pak chtěla mít hotové do čtvrtka.

Innes podle americké televize NBC6 uvedl, že podobných žádostí dostává denně stovky. Tato ale podle něj byla příliš reálná na to, aby ji mohl ignorovat.

„Schopnost zkoumat jména a adresy a ověřit, že zamýšlený cíl žije na konkrétní adrese, to je pro mě varovný signál. Pokud jsou tyto informace potvrzené, je to pro mě něco, na co je třeba se podívat, a proto jsem informaci předal dál,“ řekl Innes.