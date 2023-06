Američanka podezřívala řidiče Uberu, že ji unesl. Střelila ho do hlavy

Zmařeným životem skončila jízda prostřednictvím přepravní společnosti Uber v texaském El Pasu. Zákaznici původem z Kentucky během jízdy vyděsila směrová značka na město Juarez a v přesvědčení, že ji smluvní taxi unáší do Mexika, tasila zbraň a řidiče na dálnici střelila do hlavy. K incidentu došlo už 16. června, v pondělí o něm informoval server New York Post.

Foto: Profimedia.cz Vůz texaské policie