Sledované
Vtipy
Budeme skákat, jak Miloš Zeman píská?
Budeme skákat, jak Miloš Zeman píská?
vain
Dnes 2. 9., 13:58
Ty moje fujaro ufoukaná
Promiňte, že vám s volebním bojem nepomohu. Někdo taky musí bojovat proti sójovým párkům...
»
Miroslav Kemel
Nový školní rok s sebou nese nové začátky. A výzvy!
»
vain
Taky v tobě tahle informace vyvolává skličující pocit zodpovědnosti?
»
Miroslav Kemel
Velcí muži se velkými nerodí, velkými se stávají ... (Kmotr)
»
vain
V rámci experimentu jsme udělili volební právo lesní a polní havěti. S volebními preferencemi to nějak zásadně nehnulo...
»
Miroslav Kemel
A po chatařích přijdou na řadu chalupáři. To se má pan Huml na co těšit...
»
vain
Jo, dnes se za morálního vítěze považuje každej, kdo položí morálku na lopatky...
»
Miroslav Kemel
"Vlády se střídají, pivo zůstává." Autor neznámý
»
vain
Zatím jedinej, kdo má o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu jasnou představu, je Rusko...
»
Miroslav Kemel
Za výrok, že moudra pana exministra jsou nám platná jako mrtvému zimník, se omlouvám. Zimníkům...
»
Miroslav Kemel
Související témata:
Miloš Zeman
