Vondra: Slovenského oportunistu podruhé na Hradě nechci

„Řečeno s vysokou mírou nadsázky, je to takový souboj, jestli Gustav Husák, nebo Ludvík Svoboda. A můj základní názor je, že slovenského oportunistu Gustava Husáka už tam za žádných okolností nechci,“ popsal Vondra.

Přiznal, že mu v současných volbách chyběl čistě konzervativní kandidát. „Já jsem si vyplnil tentokrát právě z těchto důvodů asi dvakrát třikrát volební kalkulačku, jinak to nedělám, protože to nepotřebuji,“ doplnil s tím, že sám by čekal, že 33 let po pádu komunismu by mohl být příštím prezidentem někdo, kdo nemá komunistickou minulost.

V narážce na Petra Pavla ale dodal, že i tak věří, že je to dostatečně dlouhá doba na to, aby člověk dokázal „odčinit hřích svého mládí“.

„Jednou jsem na něj čekal do rána“

Ve volebním studiu Novinek Vondra, bývalý ministr obrany ve vládě Petra Nečase mezi lety 2010 a 2012, zavzpomínal, jak Petra Pavla vybíral na pozici náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Pavel ve funkci působil v letech 2012 až 2015, vystřídal v ní generála Vlastimila Picka.

„Věděl jsem, že chci, aby příští náčelník Generálního štábu nebyl už salonní generál. Nic proti Vlastimilu Pickovi, kterého mám v úctě. Chtěl jsem, aby to byl člověk, který si prošel bojovou zkušeností v nové době, a aby to byl někdo, kdo bude mít u vojáků autoritu,“ dodal s tím, že v Pavlův prospěch hrála i zkušenost ze struktur NATO, ve kterých působil už od roku 1999.

Podle Vondry Pavel ve své funkci obstál, exministr ale poznamenal, že oproti dřívějším náčelníkům vedl Pavel jiný způsob spolupráce s ministrem obrany a kolikrát ho nechával čekat.

„Z minulosti jsem byl zvyklý, že když jsem někde sháněl Vlastimila Picka, tak byl hned za pět minut za dveřmi anebo hned telefonoval zpátky. Když jsem sháněl nově jmenovaného náčelníka Pavla, on telefon nebral, tak jsem si říkal, že ministrovi zavolá zpět za pět deset minut. A tak jsem čekal. Jednou jsem čekal až do rána druhého dne,“ uvedl Vondra.

„Odnesl jsem si z toho, že je to více autonomní bytost schopná vlastní míry sebevědomí a samostatného jednání. Řekl bych, že nikdy nepřekročil rámec, kdy by z toho vyústil nesoulad nebo disharmonie. Každopádně jsem byl rád, že jsem ho jmenoval, přestože to byl jiný typ spolupráce,“ dodal k Pavlovi.

Lidé cítí, že se Babiš na prezidenta nehodí

V závěru rozhovoru dostal Alexandr Vondra také otázku na to, jakými prezidenty by oba postupující kandidáti byli.

„Kdybychom hledali někoho, pro koho by to bylo vyvrcholení politické kariéry, tak je Babiš na řadě. Ale myslím si, že na prezidentskou funkci se nehodí, a myslím si, že to lidé cítí, alespoň podle výsledků,“ řekl s tím, že i oproti bývalým prezidentům Miloši Zemanovi a Václavu Klausovi působí Babiš rozpačitě.

„Myslím, že Petr Pavel obstojí lépe a že to lidé cítí, že má schopnost nadhledu, suchého humoru a že umí být autentický,“ dodal Vondra.

Generál Petr Pavel je bývalý náčelník generálního štábu AČR a předseda vojenského výboru NATO. V prvním kole prezidentských voleb 2023 získal největší počet hlasů a společně s Andrejem Babišem postoupil do 2. kola, které se koná 27. a 28. ledna.